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Алена Бузова

Высокооплачиваемая работа для девушек в Дубае, всегда свежие вакансии и выгодные предложения международных модельных агентств с отличной репутацией.



В отдельной категории известной доски бесплатных объявлений "Комсомолка Ворк" каждая легко сможет найти подходящую подработку для русских и украинок в ОАЭ.



Самый огромный выбор вакансий: тусовки у Шейхов, Хостес в отеле или ресторане, танцовщица (GO-GO) в ночных клубах, а так услуги эскорт сопровождения бизнесменов и политиков.



Это уникальная возможность совместить шикарный отдых в Арабских Эмиратах и заработать много денег!